Caos in autostrada, veicolo in avaria blocca la A29: traffico paralizzato verso l’aeroporto di Palermo

Un furgone in fiamme sulla Palermo- Mazara del Vallo nella zona di Carini. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia stradale. Si sono formate lunghe code e il traffico in direzione dell’aeroporto è bloccato.

L'ennesima mattinata di caos e disagi per gli automobilisti diretti verso il “Falcone e Borsellino” di Palermo. Le conseguenze si sono fatte sentire da subito: lunghe code, rallentamenti e automobilisti bloccati per oltre un’ora, soprattutto nella corsia che conduce allo scalo palermitano.

Molti viaggiatori hanno rischiato di perdere i voli del mattino, mentre la circolazione interna alla città ha registrato ulteriori appesantimenti nelle direttrici che portano verso l’autostrada. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del traffico e nella rimozione del mezzo in panne, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.