Lagalla: «Lunedì i contratti per duemila Asacom, dopo il rigetto della sospensione da parte del Tar»

Le opposizioni: «Avvio parziale del servizio»

«C’è davvero poco da vantarsi, se a quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico meno della metà degli assistenti per l’assistenza specialistica saranno pronti a prendere servizio solo da lunedì prossimo. Parliamo di un servizio fondamentale per garantire il diritto allo studio di alunne e alunni con disabilità, che in queste settimane sono stati di fatto esclusi da una piena partecipazione alla vita scolastica», lo dicono in una nota congiunta i consiglieri dell'opposizione.

«Se l’amministrazione fosse intervenuta nei tempi dovuti, come noi avevamo chiesto e sollecitato in commissione e in aula, saremmo stati pronti per l’inizio della scuola. È compito del sindaco Lagalla assicurare che ogni bambina e ogni bambino ricevano l’assistenza di cui ha diritto, senza interruzioni e senza ritardi. La sospensione dovuta al ricorso al Tar non può essere la giustificazione per un avvio parziale del servizio. In aula e in commissione, abbiamo sempre garantito un contributo serio e costruttivo, avanzando proposte e segnalazioni, anche sulla base dei confronti con le organizzazioni sindacali e con le famiglie degli studenti. Oggi non possiamo che denunciare con forza il ritardo che pesa sulle spalle dei più fragili e che rappresenta l’ennesimo segno di disorganizzazione da parte di questa amministrazione», concludono i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso, Argiroffi e Forello, del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia.