Lagalla: «Lunedì i contratti per duemila Asacom, dopo il rigetto della sospensione da parte del Tar»

«A partire da lunedì prossimo all’assessorato alla Pubblica Istruzione una prima parte degli oltre 2 mila assistenti scolastici per alunni con disabilità, risultati idonei e ammessi nella graduatoria, firmeranno il loro contratto». Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.
«Nei giorni successivi tutti gli assistenti firmeranno il proprio contratto e il servizio prenderà il via senza alcuna interruzione - ha commentato il sindaco - dopo la pronuncia del Tar Sicilia che ha rigettato una istanza di sospensione da parte di un gruppo di operatori».
L’avvio del servizio per il sindaco Lagalla rappresenta «un passaggio fondamentale che consentirà l'avvio del servizio nelle scuole garantendo un sostegno concreto a 2.280 alunni con disabilità, a 42 studenti che necessitano di un assistente alla comunicazione e a 9 che richiedono figure specializzate per l’orientamento e l'assistenza ai non vedenti. Un impegno che il Comune ha voluto portare avanti con determinazione, affinché nessun bambino venga lasciato indietro».
Le opposizioni: «Avvio parziale del servizio»
«C’è davvero poco da vantarsi, se a quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico meno della metà degli assistenti per l’assistenza specialistica saranno pronti a prendere servizio solo da lunedì prossimo. Parliamo di un servizio fondamentale per garantire il diritto allo studio di alunne e alunni con disabilità, che in queste settimane sono stati di fatto esclusi da una piena partecipazione alla vita scolastica», lo dicono in una nota congiunta i consiglieri dell'opposizione.
«Se l’amministrazione fosse intervenuta nei tempi dovuti, come noi avevamo chiesto e sollecitato in commissione e in aula, saremmo stati pronti per l’inizio della scuola. È compito del sindaco Lagalla assicurare che ogni bambina e ogni bambino ricevano l’assistenza di cui ha diritto, senza interruzioni e senza ritardi. La sospensione dovuta al ricorso al Tar non può essere la giustificazione per un avvio parziale del servizio. In aula e in commissione, abbiamo sempre garantito un contributo serio e costruttivo, avanzando proposte e segnalazioni, anche sulla base dei confronti con le organizzazioni sindacali e con le famiglie degli studenti. Oggi non possiamo che denunciare con forza il ritardo che pesa sulle spalle dei più fragili e che rappresenta l’ennesimo segno di disorganizzazione da parte di questa amministrazione», concludono i consiglieri e le consigliere del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso, Argiroffi e Forello, del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia.
