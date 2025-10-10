Atto vandalico al centro Padre Nostro, la solidarietà della Filca Cisl Sicilia: «Un vile gesto contro un simbolo della lotta alla mafia»

Sul nuovo atto intimidatorio ai danni del centro di accoglienza Padre Nostro di Brancaccio, fondato dal beato don Pino Puglisi. Vandali a esprimere solidarietà è il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, che ha dichiarato: «Siamo vicini ed esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà agli operatori del centro di accoglienza Padre Nostro e al presidente Maurizio Artale per l’ennesimo vile atto intimidatorio subito per mano di vandali che hanno preso di mira la struttura provocando danni a quello che rappresenta certamente uno dei luoghi simbolo nella lotta alla criminalità e alla mafia».

D’Anca ha ricordato il legame che unisce da tempo il sindacato al centro fondato da don Puglisi: «Da sempre siamo vicini al centro e alla loro opera di riscatto di un quartiere difficile e abbiamo in diverse occasioni avviato collaborazioni sinergiche per le fasce più deboli della comunità palermitana. Ci auguriamo che la magistratura e le forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto e si individuino i responsabili».