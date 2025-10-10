Atto vandalico al centro Padre Nostro, la solidarietà della Filca Cisl Sicilia: «Un vile gesto contro un simbolo della lotta alla mafia»

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sul nuovo atto intimidatorio ai danni del centro di accoglienza Padre Nostro di Brancaccio, fondato dal beato don Pino Puglisi. Vandali a esprimere solidarietà è il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, che ha dichiarato: «Siamo vicini ed esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà agli operatori del centro di accoglienza Padre Nostro e al presidente Maurizio Artale per l’ennesimo vile atto intimidatorio subito per mano di vandali che hanno preso di mira la struttura provocando danni a quello che rappresenta certamente uno dei luoghi simbolo nella lotta alla criminalità e alla mafia».

D’Anca ha ricordato il legame che unisce da tempo il sindacato al centro fondato da don Puglisi: «Da sempre siamo vicini al centro e alla loro opera di riscatto di un quartiere difficile e abbiamo in diverse occasioni avviato collaborazioni sinergiche per le fasce più deboli della comunità palermitana. Ci auguriamo che la magistratura e le forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto e si individuino i responsabili».

Il segretario della Filca Cisl ha poi ribadito la fiducia nella forza e nella resilienza di chi ogni giorno porta avanti l’eredità morale e civile del sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993: «Siamo sicuri che questi atti ignobili non ostacoleranno l’attività e l’impegno concreto profuso dagli operatori del centro nel solco dello straordinario esempio di lotta alla mafia quale è stato il beato don Pino Puglisi». 

