Ruba un'auto a Misilmeri, arrestato dopo un inseguimento da film a Villabate

Sperona i carabinieri per andare via con auto rubata, ma gli va male. I militari dell’Arma della sezione radiomobile della compagnia di Misilmeri hanno arrestato in flagranza un uomo di 52 anni, palermitano, pregiudicato, accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Con una telefonata alla centrale operativa, una donna aveva segnalato il furto della sua auto, appena rubata a Misilmeri, nei pressi di via Scarpello.

Le pattuglie dell’Arma si sono immediatamente attivate, battendo le zone limitrofe per intercettare il veicolo. Poco dopo, la vettura è stata individuata in transito a Villabate. Alla vista della gazzella, l’uomo alla guida ha ignorato l’alt dei militari e si è dato alla fuga, imboccando le strade del centro a forte velocità. Il suo inseguimento è terminato nei pressi di un distributore di carburante, dove il fuggitivo ha tentato, con un’ultima azzardata manovra, di evitare di essere bloccato tamponando l’autoradio della Radiomobile. L’uomo è stato invece fermato e arrestato. Durante la perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità un grimaldello e un secondo analogo attrezzo, che era ancora inserito nella serratura d’accensione dell’auto rubata.