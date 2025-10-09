Palermo, una scuola verrà intitolata alla memoria di Sara Campanella

Su proposta dell’assessore comunale di Palermo Aristide Tamajo, è stata approvata in giunta l'intitolazione a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio, dell’istituto comprensivo statale Nazario Sauro-Franchetti.

«Si tratta di un atto profondamente simbolico nato dalla proposta del Consiglio d’Istituto e condiviso immediatamente dall’amministrazione in piena convinzione e senso di responsabilità - ha detto il sindaco Roberto Lagalla -. Questa intitolazione unirà per sempre l’intera comunità educante perché il nome di Sara vivrà ogni giorno tra i corridoi di una scuola che - insieme a tutte le altre - vuole essere presidio di cultura, uguaglianza, rispetto ed esempio di impegno civile. È da qui, dalle aule, dai docenti, dagli studenti e dalle loro famiglie - conclude il sindaco - che può nascere il cambiamento».