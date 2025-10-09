Cinisi, caso Zangara riaperto: due indagati dopo 42 anni

In quarantadue anni nessun colpevole e lo spiraglio che si è aperto per individuare chi sparò, l’8 ottobre del 1983, a Salvatore Zangara, ucciso dalla mafia per errore a Cinisi, sembra destinato a richiudersi subito. Però un po’ di luce è filtrata, dopo quattro decenni di buio e anche se la Procura ha chiesto la nuova archiviazione del caso, la difesa dei familiari della vittima insisterà perché l’indagine su Giovannello Greco e Domenico Saputo continui. Lunedì si terrà l’udienza davanti al Gip Antonella Consiglio, per decidere sull’opposizione delle «persone offese» alla richiesta di archiviazione.

Il primo dei due indagati è un mafioso doc di Ciaculli, scappato per sfuggire alla mattanza corleonese degli anni ’80, poi ricomparso e ora - a 74 anni - uomo libero, dopo avere scontato le sue condanne. Il secondo è un pastore, con precedenti per mafia e anche lui libero. Un pentito, Salvatore Palazzolo - uno solo - li ha indicati come componenti del commando che sparò all’impazzata, 42 anni e un giorno fa, da un’auto nella centralissima piazza Vittorio Emanuele Orlando, colpendo Zangara. Ma in realtà l’obiettivo era Procopio Di Maggio, il boss di Cinisi, scampato all’agguato e poi morto a cento anni nel 2016. Questa nuova indagine, secondo il pm Francesca Mazzocco, va archiviata, perché non basta un pentito se non ci sono riscontri oggettivi forti.