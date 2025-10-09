Aveva nascosto la cocaina negli slip, arrestato a Palermo

La polizia di Stato ha in arrestato, in flagranza, un palermitano di 25 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Secondo la ricostruzione fornita, nella serata dello scorso 2 ottobre, i «falchi» della squadra mobile hanno sottoposto a controllo un giovane mentre era in transito, in via Perpignano, a Palermo, in sella a uno scooter.

Nel corso dell’accertamento il giovane, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ben 20 dosi, (già singolarmente confezionate e pronte allo smercio) di cocaina (7,5 grammi), occultati, dentro un involucro di gomma, all’interno degli slip.

La perquisizione è stata estesa a casa dell’indagato e ha consentito di rinvenire, all’interno di un vano in uso esclusivo al predetto indagato, un secondo involucro, contenente altre 5 dosi di cocaina, dal peso di 1,7 grammi.

Il giovane è stato arrestato e, in attesa dell’udienza prevista con rito direttissimo, sottoposto agli arresti domiciliari.