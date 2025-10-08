Palermo, manifestanti sfilano per la Palestina. Nel corteo anche un attivista della Global Sumud Flotilla

Manifestazione pro pal a Palermo. Circa 500 persone hanno sfilato per le vie del centro. Il corteo è partito dalla prefettura e ha percorso la via Roma. Il traffico nelle vie del centro palermitano è andato in tilt, con code e disagi per gli automobilisti. Nel corteo la presenza dell’attivista Nino Rocca, 77 anni, che ha partecipato alla missione Global Sumud Flotilla. Il corteo pacifico è stato seguito dalle forze dell’ordine.

Nel corso della serata è cambiato il percorso del corteo, che doveva fermarsi in piazza Sant'Anna, invece ha percorso diverse vie del centro della movida per rientrare lungo la via Roma e dirigersi verso il teatro Massimo, con il traffico che è rimasto bloccato dalla stazione centrale alla via Cavour.