Palermo, manifestanti sfilano per la Palestina. Nel corteo anche un attivista della Global Sumud Flotilla

Traffico in tilt in serata nelle vie del centro per la manifestazione diretta al Teatro Massimo. Presente Nino Rocca, 77 anni, che ha partecipato alla missione diretta a Gaza ma bloccata dalle forze militari di Israele

Manifestazione pro pal a Palermo. Circa 500 persone hanno sfilato per le vie del centro. Il corteo è partito dalla prefettura e ha percorso la via Roma. Il traffico nelle vie del centro palermitano è andato in tilt, con code e disagi per gli automobilisti. Nel corteo la presenza dell’attivista Nino Rocca, 77 anni, che ha partecipato alla missione Global Sumud Flotilla. Il corteo pacifico è stato seguito dalle forze dell’ordine.

Nel corso della serata è cambiato il percorso del corteo, che doveva fermarsi in piazza Sant'Anna, invece ha percorso diverse vie del centro della movida per rientrare lungo la via Roma e dirigersi verso il teatro Massimo, con il traffico che è rimasto bloccato dalla stazione centrale alla via Cavour.

