Omicidio Samir a Palermo, i fotogrammi contro il killer

I video non bastano a dire chi ha ucciso Samir. È la tesi sostenuta ieri davanti alla Corte d’assise dal consulente informatico Pietro Indorato, che ha analizzato le immagini della notte tra il 4 e il 5 novembre 2023, quando il cameriere algerino Badr Boudjemai, conosciuto da tutti come Samir, fu freddato a colpi di pistola in via Roma. Secondo l’esperto, incaricato dagli avvocati di uno dei due imputati, il tunisino El Abed Baguera Alì - Salvino, Mario e Giada Caputo - «la mancata realizzazione delle copie forensi e il mancato sequestro delle telecamere della Farmacia delle Poste e dell’Hotel Mercure non consentono una adeguata rivisitazione delle immagini». In ogni caso, ha aggiunto, «non è possibile risalire all’autore dell’omicidio».

Su questi punti si sono dati battaglia accusa e difesa nell’ultima udienza del processo che vede alla sbarra, con El Abed, di 33 anni, anche lo zio e connazionale Kamel Elabed, di 62 anni: quest’ultimo, secondo i pm, avrebbe avuto un ruolo nell’ideazione e nella pianificazione dell’agguato mentre il più giovane è ritenuto l’esecutore materiale. Indorato, inoltre, ha fatto presente che gli orari delle telecamere non sarebbero sincronizzati e mancherebbero undici secondi di registrazione proprio nella fase in cui l’assassino raggiunge la vittima. Nella lunga udienza, davanti al collegio presieduto da Vincenzo Terranova, è stato sentito pure Emanuele Paniz, direttore del Banco nazionale di prova delle armi di Gardone Val Trompia.