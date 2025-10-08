Minaccia il fidanzato con un coltello, denunciata la vittima dello stupro al Foro Italico

I carabinieri della stazione di Muggiò (Monza) hanno denunciato Asia Vitale, la ragazza di Palermo vittima di un brutale stupro di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico a luglio 2023.

La giovane donna, oggi ventunenne, è stata fermata martedì scorso su segnalazione di un passante, e nello zaino i militari le hanno trovato un coltello con una lama di 34 centimetri, che è stato sequestrato.

Asia Vitale, al culmine di una lite in casa con un ex fidanzato, secondo una prima ricostruzione, ha brandito il coltello, inseguendolo a piedi per strada, mentre questi era in bicicletta. Dopo avere visto i carabinieri, ha finto di essere a passeggio con lui ma la perquisizione ha rivelato il possesso dell’arma, portata inoltre in luogo pubblico. Vitale è stata denunciata per questo reato e anche per minacce, anche se l’ex fidanzato non ha sporto denuncia. Le minacce con quel tipo di arma però potrebbero essere perseguite anche senza querela di parte.