Minaccia il fidanzato con un coltello, denunciata la vittima dello stupro al Foro Italico

I carabinieri della stazione di Muggiò (Monza) hanno denunciato Asia Vitale, la ragazza di Palermo vittima di un brutale stupro di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico a luglio 2023.
La giovane donna, oggi ventunenne, è stata fermata martedì scorso su segnalazione di un passante, e nello zaino i militari le hanno trovato un coltello con una lama di 34 centimetri, che è stato sequestrato.
Asia Vitale, al culmine di una lite in casa con un ex fidanzato, secondo una prima ricostruzione, ha brandito il coltello, inseguendolo a piedi per strada, mentre questi era in bicicletta. Dopo avere visto i carabinieri, ha finto di essere a passeggio con lui ma la perquisizione ha rivelato il possesso dell’arma, portata inoltre in luogo pubblico. Vitale è stata denunciata per questo reato e anche per minacce, anche se l’ex fidanzato non ha sporto denuncia. Le minacce con quel tipo di arma però potrebbero essere perseguite anche senza querela di parte.
L’episodio risale alla settimana scorsa, ma si è appreso solo oggi; dopo che la notizia si è diffusa, l’avvocato Carla Garofalo, parte civile per Vitale nei processi per lo stupro e anche per reati diversi (revenge porn e un’altra violenza), ha rinunciato al mandato.
Caricamento commenti
Commenta la notizia