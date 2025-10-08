Il Tir ribaltato, A29 «liberata» dopo quasi 24 ore di calvario

L’autostrada A29 tra Carini e Capaci è tornata totalmente transitabile a quasi 24 ore di distanza dall’incidente del Tir deragliato nella notte tra domenica e lunedì (4-5 ottobre 2025) tra le carreggiate delle due direzioni verso il capoluogo e Trapani - ma l’eco delle polemiche e delle proteste degli automobilisti rimasti imbottigliati non si spegne. Resta il segno tangibile - semmai ci fosse stato bisogno di una riprova - dell’inadeguatezza di un assetto viario che non è in grado di garantire adeguate soluzioni alternative per venire fuori da un «inferno» simile a quello accaduto lunedì mattina, con lunghissime code e la totale paralisi della viabilità. Soltanto all’alba di ieri è stato possibile far tornare attraversabili per intero le carreggiate tra Carini e Capaci. Anas, nella notte tra lunedì e ieri, ha completato i lavori di sostituzione dei 60 metri di barriera incidentata ed ha riaperto anche le corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate. Guardrail che erano stati divelti dal mezzo pesante uscito fuori strada e adagiatosi su un fianco, arrivando ad occupare entrambe le direzioni per via delle sue notevoli dimensioni. In questo modo il traffico è tornato finalmente scorrevole: infatti tra le 11 e le 13 di lunedì erano state riaperte solo le corsie di marcia regolare, e ci sono volute altre 12 ore abbondanti per riaprire anche le rispettive corsie di sorpasso.