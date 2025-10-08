Avevano quasi due chili di hashish, denunciati due fratelli a Palermo

All’interno dei locali i militari hanno rinvenuto 1,175 chilogrammi di hashish divisa in quasi 50 involucri, pronti per essere immessi sul mercato della droga e ben occultati all’interno di un frigorifero.

Uno dei due, durante la corsa, si è disfatto di due panetti di hashish che sono stati subito recuperati dai carabinieri.

L’attività è scattata a seguito di una perquisizione effettuata in un magazzino nella disponibilità dei due indagati. All’arrivo dei militari i due fratelli, che si trovavano all’interno del deposito, notata la presenza delle pattuglie si sono dati alla fuga, facendo momentaneamente perdere le loro tracce.

I carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia hanno denunciato in stato di libertà, due fratelli, di 26 e 27 anni, palermitani, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di furto aggravato e intervento edilizio in assenza dei necessari permessi.

L’operazione di ricerca ha inoltre consentito di trovare dei bilancini di precisione, diverso materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonché circa 1.000 euro in contanti nascosti nel congelatore, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. Durante il controllo sono state rinvenute anche delle armi bianche, tra cui coltelli e mazze da baseball.

Le verifiche dei carabinieri hanno portato alla luce anche delle irregolarità di natura urbanistica, in quanto l’immobile sarebbe stato costruito in difformità rispetto alle normative edilizie vigenti; inoltre i militari – con il supporto del personale specializzato Enel – hanno riscontrato a carico dei due indagati anche il furto aggravato di energia, in quanto il magazzino era stato allacciato abusivamente alla rete elettrica.