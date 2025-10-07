Sala d’Ercole, intesa all'Ars sul componente della Corte Conti: fibrillazioni in FdI

Nel corso della seduta di questo pomeriggio a Sala d’Ercole è prevista l’elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

L’intesa sul nome dell’avvocato catanese Pietro Ivan Maravigna sarebbe stata raggiunta durante la riunione che si è tenuta stamane tra i capigruppo di maggioranza, convocata dal presidente Gaetano Galvagno e seguita dal presidente della Regione Renato Schifani.

Ma sul nome dell’avvocato catanese Pietro Ivan Maravigna si sarebbe aperta una crepa interna a Fratelli d’Italia con il gruppo dei parlamentari della Sicilia occidentale. Quanto sia profonda la divisione si vedrà al momento della votazione in aula.