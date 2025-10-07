Decreto Caivano, cominciano i lavori per gli impianti sportivi a Borgo Nuovo

«Esprimo grande soddisfazione per l’incontro positivo tenuto con la Struttura commissariale per la riqualificazione delle periferie, guidata dal prefetto Fabio Ciciliano e con i rappresentanti di Sport e Salute, che conferma l’avvio, nei prossimi giorni, dei lavori per il ripristino e la realizzazione degli impianti sportivi a largo Gibilmanna, nel quartiere Borgo Nuovo».

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’incontro operativo, durante il quale è stato confermato che i lavori inizieranno il prossimo 16 ottobre e che il nuovo parco sportivo comprenderà due campi da tennis, un campo da calcetto, due campi da padel e un edificio per i servizi.

«Particolarmente significativo – aggiunge il sindaco – è stato apprendere che i giovani del quartiere sono stati ascoltati per capire quali discipline sportive sono più apprezzate e dove vorrebbero trovare nuovi spazi. È un segnale importante: progettare ascoltando le comunità è il primo passo per costruire luoghi realmente vissuti e rispettati».