Palermo, spacciatore viene scoperto e picchia un carabiniere: arrestato

Ha aggredito, colpendolo con un pugno, un carabiniere mentre stava cercando di disfarsi di alcune dosi di droga. I militari della stazione di Palermo Mezzo Monreale hanno arrestato un palermitano di 31 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il giovane in sella ad uno scooter è stato bloccato in via Giuseppe Amari. Addosso all’uomo sono stati trovati oltre due mila euro. Sperando di non essere visto l’indagato ha gettato un sacchetto con alcune dosi di hashish. Scoperto, ha picchiato il militare. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.