L'ambulanza del 118 nota una moto a terra e fa scattare i soccorsi: due feriti sull'A-19

Due motociclisti, un uomo e una donna, rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nello svincolo di Villabate della A19 sono stati soccorsi da personale del 118 e da vigili del fuoco. La più grave è la donna che è trasportata col codice rosso, ma cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

A dare l’allarme e a fare intervenire i soccorritori è stato il personale di un’ambulanza della postazione del 118 di Misilmeri che stava trasportando un bambino da Bagheria all’ospedale Di Cristina di Palermo. Durante il tragitto l’equipaggio - composto dai soccorritori della Seus Maurizio La Lia e Vincenzo Fuschi e dal medico Giacomo Catania - ha notato una motocicletta a terra sulla carreggiata dell’A19. Nel giro di pochi istanti sono stati individuati un uomo e una donna, entrambi feriti, in un terreno un paio di metri al di sotto del livello dell’autostrada. L’uomo era più in prossimità della sede stradale, mentre la donna si trovava in una posizione difficilmente accessibile a causa del terreno scosceso e della fitta vegetazione. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i vigili del fuoco per il recupero della donna