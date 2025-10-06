Tir si ribalta sulla A-29 a Capaci, traffico paralizzato per ore

Due incidenti stanno paralizzando da ore il traffico sull’autostrada A-29 Palermo-Mazara del Vallo, in entrambe le direzioni.

Il primo incidente si è registrato intorno all'una e trenta tra Carini e Capaci, in direzione Palermo, dove un Tir è uscito fuori strada e ha invaso le due carreggiate. L'autista di 60 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia. Tra le cause dell’incidente l’asfalto bagnato dalla pioggia. Le operazioni di soccorso hanno provocato code chilometriche, con il traffico che ha subito pesanti rallentamenti già da prima dello svincolo di Carini, dove è obbligatorio immettersi verso l’uscita dall'autostrada. Una gru sta completando la rimozione del mezzo e una volta completate le operazioni - spiega l’Anas - si procederà alla messa in sicurezza delle barriere incidentate per la riapertura, che avverrà con corsia di sorpasso chiusa. Si transiterà sulla corsia di marcia fino alla sostituzione delle barriere di sicurezza.