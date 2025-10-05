Palermo, inaugurato un nuovo spazio con edicola nel Giardino Rosa Balistreri di viale Campania

«Oggi – sottolinea il sindaco Lagalla – non inauguriamo soltanto un nuovo servizio per i cittadini, ma un modello di collaborazione che vogliamo promuovere e replicare. Questo progetto è la dimostrazione concreta di come il partenariato tra pubblico e privato possa generare valore, bellezza e senso di responsabilità condivisa. Che si tratti di piccole aree o di grandi polmoni verdi come questo, l’Amministrazione comunale intende incoraggiare sempre più queste forme di collaborazione, attente al decoro urbano e alla qualità della vita dei cittadini».

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla , e il Presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo , che hanno espresso soddisfazione per un progetto considerato un modello virtuoso di collaborazione.

L’iniziativa non si limita all’installazione della struttura, ma prevede anche l’impegno del privato nella cura e nella manutenzione dell’intera area , inclusi i viali, il verde pubblico e il roseto , con la possibilità di piantumare nuove essenze e di organizzare eventi a carattere non lucrativo .

È stato inaugurato questa mattina, all’interno del Giardino Rosa Balistreri di viale Campania , un nuovo spazio attrezzato con un’edicola installata dall’azienda Flowers , frutto di un accordo di partenariato pubblico-privato tra il Comune di Palermo e l’impresa.

Il primo cittadino ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento all’assessore al Verde, Piero Alongi, e agli uffici competenti per il lavoro svolto nella definizione dell’accordo.

«Desidero ringraziare l’assessore Piero Alongi e tutta la struttura tecnica del settore Verde per il lavoro attento e scrupoloso con cui hanno definito i dettagli e i paletti di questo accordo. È grazie a questo impegno che oggi possiamo parlare di una buona pratica amministrativa, utile e replicabile. L’iniziativa segna un nuovo passo verso una gestione condivisa e partecipata degli spazi pubblici, in linea con la visione di una Palermo sempre più vivibile, curata e aperta alla collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese».

Il nuovo spazio del Giardino Rosa Balistreri si inserisce così in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale volta a valorizzare il verde urbano e a rafforzare il legame tra pubblico e privato nella gestione sostenibile delle aree cittadine, favorendo la partecipazione attiva della comunità e la tutela del decoro urbano.