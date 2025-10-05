Palermo, il monopattino finisce in buca: ferito al volto e alle mani il conducente

Cade dal monopattino per una buca profonda e finisce violentemente per terra, battendo in pieno la faccia. Indossava il caschetto, le parti contuse e ferite, infatti, sono quelle scoperte dalla protezione. L’incidente si è verificato nel quartiere Tommaso Natale, nella strada principale, proprio di fronte al cinema Aurora, e Salvatore Scimeca, di 61 anni, è rimasto ferito.

L’uomo stava percorrendo la via per raggiungere la famiglia ad ora di cena, quando una ruota del mezzo è finita nella buca sull’asfalto. Non c’è stato modo di controllare il mezzo e Salvatore è finito sull’asfalto. Dolorante e sanguinante, è riuscito ad alzarsi da solo, anche perché a quell’ora in strada non c’era nessuno, ed è riuscito ad arrivare a casa della sua famiglia.

«Aveva il volto e le mani piene di sangue - racconta la sorella -. Ci siamo spaventati. Ci ha raccontato come è caduto. Avremmo voluto chiamare la polizia municipale per denunciare l’accaduto ma in quel momento mi interessava medicarlo e capire se si fosse rotto qualcosa». Tanta la rabbia di Salvatore e dei suoi familiari. Adesso vogliono recarsi al pronto soccorso per effettuare una radiografia perché, dopo la caduta, l’uomo avverte un forte dolore al petto. «Sono ridotto così non per un incidente con un’auto o un altro mezzo ma per una buca che lì non dovrebbe esserci – dice l’uomo ferito – e che non è nemmeno transennata. Percorrendo la strada dritta, quella voragine non si vede ed è impossibile evitarla. Se non la chiudono immediatamente altre persone si faranno male come me o anche di più».