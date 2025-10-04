Sorpresi a rubare infissi a Palermo, tre agli arresti domiciliari

Tentano di rubare degli infissi ma vengono scoperti e bloccati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo-

I militari hanno notato i 3 palermitani - di 40, 36 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine - intenti a smontare e caricare su un mezzo alcuni infissi dall’istituto di assistenza regionale Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia, attualmente sottoposto ad amministrazione straordinaria. L’immediato intervento ha consentito di bloccarli sul posto e di recuperare l’intera refurtiva, impedendo che il colpo venisse portato a termine e arrecasse ulteriori danni alla struttura.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i 3 indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.