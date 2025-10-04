ParlAutismo, a Palermo la grande assemblea delle famiglie

Una sala gremita di genitori, operatori e cittadini. Si è svolta oggi a Palermo la grande assemblea nazionale promossa da ParlAutismo, l’associazione che da anni rappresenta le famiglie delle persone con autismo e disabilità. Un incontro partecipato e denso di contenuti, nel corso del quale è emerso con forza un messaggio: servono risposte concrete, subito.

Al centro del dibattito, l’appello rivolto alla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli per approvare con urgenza in Parlamento il disegno di legge sulla stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom), figure essenziali per l’inclusione scolastica. In molte realtà italiane, e in particolare in Sicilia, il servizio non è stato ancora avviato in numerosi comuni, lasciando centinaia di studenti senza il necessario supporto.

Durante l’assemblea si è discusso anche delle lunghe liste d’attesa che penalizzano i servizi sociali e sanitari e dei sei milioni di euro di fondi sanitari dedicati all’autismo, tuttora bloccati e privi di una programmazione chiara. Le famiglie, unite, hanno avanzato una proposta precisa: accelerare il sistema di accreditamento per rendere i servizi realmente accessibili.