Furti con spaccata a Palermo e provincia, arrestati due sedicenni

Furti con spaccata a cui, in un caso, era seguita anche una tentata estorsione con il metedo del cavallo di ritorno. Di questo sono accusati due minori, arrestati nei scorsi giorni dala polizia in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo, che ha disposto l'arresto in un istituto minorile per N.A. (le sue iniziali), di anni 16, e la misura della permanenza in casa, nei confronti di V.E.M., 16 anni.

Le indagini, coordinate dalla Procura e svolte dalla squadra mobile, con il ricorso a monitoraggi tecnici, riscontri dattiloscopici, analisi di immagini registrate da impianti di videosorveglianza ed attività di perquisizione e sequestro, hanno messo in luce il coinvolgimento dei due minori in numerosi furti presso esercizi commerciali, effettuati – tanto nel capoluogo quanto in provincia – con il metodo della “spaccata”, ovvero mediante l’utilizzo di veicoli rubati per infrangere le vetrine degli stessi ed accedere ai relativi locali.