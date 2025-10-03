Rapina in banca a Bagheria, arrestati due palermitani e un bagherese

I carabinieri della compagnia di Bagheria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Termini Imerese nei confronti di un bagherese e due palermitani, tra i 42 e i 56 anni, accusati di avere messo a segno la rapina lo scorso 28 agosto scorso presso la filiale Credem di Bagheria in via Città di Palermo.

Le indagini, coordinate dalla procura e condotte dai militari grazie all’analisi dei filmati di vari apparati di videosorveglianza della città, hanno permesso di individuare e ricostruire gli spostamenti dei malviventi che la mattina del 28 agosto hanno fatto irruzione con il volto coperto da maschere in silicone nella filiale e, dopo aver minacciato i dipendenti e i clienti presenti, si sono fatti consegnare 6.500 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di un’utilitaria rubata poche ore prima a Palermo.

Le indagini hanno consentito di bloccare il tentativo di una rapina ai danni di una gioielleria sempre a Bagheria.