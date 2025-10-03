Palermo, in due sul monopattino vengono fermati dai vigili: agente aggredito a calci e pugni

In transito in due, su un monopattino, senza casco per le vie del centro storico. Non si fermano all'alt della polizia municipale e l'uomo alla guida del mezzo aggredisce uno dei due agenti intervenuti. Il fatto si è verificato nei giorni scorsi, nell'ambito dell'attività di controllo messe in atto per le vie di Palermo.

Il fatto risale a due giorni fa, quando due giovani, un uomo e una donna, palermitani, lui sui vent'anni, lei minorenne, a bordo di un monopattino proveniente dal corso Vittorio Emanuele, sono stati fermati da una pattuglia della polizia municipale all'altezza di piazza Villena. Dopo il rifiuto a collaborare e fornire i documenti per la contestazione delle violazioni commesse al codice della strada, l'uomo alla guida del mezzo fa scendere la ragazza e tenta di scappare, lanciando improperi e sputando contro l'agente che aveva cercato di bloccarne la fuga, posizionandosi davanti al monopattino. Poi lo aggredisce a calci e pugni.