Incendio in un appartamento a Monreale, uomo muore per le inalazioni di fumi tossici

Dalle ore 20.15 circa di oggi, alcune squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento di un incendio in un'abitazione in via Nilde Iotti a Monreale. Il rogo ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani.
Durante le operazioni di spegnimento, il personale dei vigili del fuoco ha soccorso una persona che si trovava all'interno dell'abitazione, con l'intervento anche del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione la vittima, un uomo di 54 anni, è deceduto a causa delle inalazioni di fumi tossici.
Sul posto sono in corso le indagini, insieme al personale dei carabinieri di Monreale, per conoscere la cause dell'incendio.
Caricamento commenti
Commenta la notizia