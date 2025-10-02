Sciopero per Gaza, domani trasporti e servizi bloccati in Sicilia: da Palermo a Catania cortei e sit-in

In occasione dello sciopero generale di domani, a Palermo alle ore 9.30 si terrà un corteo da Piazza Giulio Cesare a piazza Indipendenza. Lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati è stato proclamato per l’intera giornata di domani. Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil "saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore".

Messina

A Messina corteo da piazza Antonello fino al Municipio.

Ragusa

A Ragusa il concentramento sarà in piazza Matteotti.

Trapani

A Trapani in piazza Vittorio Veneto. A Enna il corteo partirà da piazza Europa per raggiungere piazza Municipio

Cgil Sicilia

«L'aggressione alla missione di Global Sumud Flotilla che che puntava all’apertura di un varco umanitario - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - è un fatto di inaudita gravità. Questo per negare la possibilità di portare aiuti e sostegno a un popolo martoriato e vittima di un genocidio portato avanti con sistematicità dal governo israeliano. Questa barbarie deve finire - aggiunge Mannino - la Cgil proseguirà con le azioni di mobilitazione per segnalare che c'è un popolo che dice basta e chiede tutte le azioni possibili per fermare il massaro a Gaza»

«È uno sciopero proclamato dalla Cgil e da diverse sigle sindacali che ci vedrà domani tutti insieme, Cgil, Usb, Cub, Confederazione Cobas, in piazza a Palermo - spiega il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo -. E’ la risposta al genocidio palestinese, al blocco delle imbarcazioni degli attivisti e dei pacifisti diretti a Gaza e fa leva sulla difesa dei principi costituzionali. Lo sciopero chiama alla partecipazione tutti i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati, gli studenti perché richiama il dovere di essere attivisti tutti, nello stesso modo in cui lo sono i volontari e le volontarie che sono sulle barche. Difendiamo la nostra umanità, l’idea che la violenza delle armi e del terrore, da qualsiasi parti arrivi, da organizzazioni terroristiche o da Stati, sia sempre da rigettare».

Allo sciopero parteciperanno tutte le categorie della Cgil e al corteo di Palermo sarà presente anche il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino. «Chiediamo ai governi l’impegno a una via diplomatica per la risoluzione della questione palestinese e che la prima cosa da fare sia: fermare il genocidio in corso - aggiunge Ridulfo - E lanciamo un appello a mantenere alta la partecipazione. Lo sciopero del 3 fa seguito a tante manifestazioni di protesta sempre pacifiche, non violente, in corso da mesi. Nei giorni scorsi a Palermo hanno manifestato tanti cittadini e cittadine. Per molti quello del 19, o quello del 22, è stato il primo sciopero, il primo corteo, il rigetto evidente di una vicenda che ci coinvolge tutti e che rischia di estendersi. C'è bisogno di una partecipazione ancora molto ampia. Invitiamo i commercianti ad abbassare le saracinesche, le casalinghe a venire al corteo, i disoccupati a scendere in piazza. E chiediamo a tutti di avere la sensibilità necessaria per far sì che questa indignazione popolare raggiunga chi governo questo paese e i paesi coinvolti. Lo sciopero è un sacrificio ma è l’unica arma di cui disponiamo per fare pressione sui governi, a cominciare da quello italiano, che se non intervengono sono complici».