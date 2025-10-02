Palermo, violentò una quattordicenne all'Addaura: condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere

Cinque anni e quattro mesi di reclusione. È la condanna inflitta dal Gup Marta Maria Roberta Bossi a Salvatore Mirto, diciannovenne di Monreale, a processo con il rito abbreviato per la violenza sessuale ai danni di una minorenne (14 anni all’epoca dei fatti) nella notte tra il 13 e il 14 luglio dell’anno scorso sulla scogliera dell’Addaura.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Pietro Capizzi, ha già annunciato appello, ma il giudice è andato oltre addirittura le richieste del pm, infliggendo una pena più severa rispetto a quella sollecitata dalla Procura, che si era fermata a tre anni. Sono state applicate anche alcune misure accessorie, tra cui l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed è stata inoltre disposta una provvisionale di 10 mila euro a favore dei genitori della minore, costituiti parte civile con l’assistenza dell’avvocato Elena Maiorca. La liquidazione definitiva del risarcimento sarà stabilita in sede civile.

