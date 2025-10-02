Palermo, bimbo di 5 anni in un centro scommesse con il padre: scatta una multa di 6 mila euro

Controlli della polizia nei centri scommesse del quartiere Oreto. Gli agenti della squadra amministrativa del commissariato hanno ispezionato due esercizi commerciali nelle zone di Villagrazia e Falsomiele, riscontrando irregolarità che hanno portato a sanzioni per un totale di 7.698 euro.

Nel primo locale è stata accertata l’omessa esposizione del cartello con gli orari di apertura e chiusura, in violazione della licenza di questura e per il titolare è scattata una multa di 1.032 euro.

Più grave quanto emerso nella seconda agenzia: durante il controllo, i poliziotti hanno trovato un genitore che giocava a calcio balilla con il figlio di appena 5 anni. Al titolare è stata contestata la violazione del divieto di accesso ai minori di 18 anni, con una sanzione di 6.666 euro.

L’attività di monitoraggio, finalizzata anche ad arginare il fenomeno della ludopatia, proseguirà nei prossimi giorni in altre zone della città.