Omicidio Gaglio, i figli di Cangemi: «Pagheremo il mutuo alla sua famiglia»

«Siamo pronti a versare da mille a mille e 500 euro al mese per aiutare la zia Tiziana e le sue figlie. Pagheremo mutuo, bollette e spese per il mangiare. E se serve venderò anche la macchina per dare subito 15 mila euro». Carmelo Cangemi, figlio di Giuseppe, 62 anni, l’operaio della Rap accusato di avere ucciso il cognato Stefano Gaglio, rinnova le scuse alla famiglia della vittima e annuncia un impegno economico concreto.

«Non possiamo riportare indietro il tempo - dice - ma faremo di tutto per sostenere la famiglia». L’omicidio è avvenuto il 15 settembre in piazza Principe di Camporeale, all’angolo con via Oberdan, davanti alla farmacia Sacro Cuore dove Gaglio, 39 anni, lavorava come magazziniere.

