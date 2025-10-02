Manifestazione per Gaza in centro a Palermo: scontri dopo il blocco della polizia

Notte di tensione a Palermo, dove una manifestazione organizzata in segno di solidarietà con la Flottilla diretta verso Gaza e con il popolo palestinese è degenerata con un blocco della polizia. Centinaia di persone, richiamate dal passaparola sui social, si sono radunate intorno alle 23 in piazza Sant’Anna e hanno sfilato lungo il centro storico fino al teatro Massimo, proseguendo poi verso piazza Politeama.

Ad attenderli, all’ingresso della piazza dove è in allestimento il villaggio dell’Esercito, c’era un cordone di agenti in tenuta antisommossa. Il corteo ha scandito slogan come «siamo cittadini liberi e vogliamo raggiungere la piazza» e «vergogna, vergogna». Quando alcuni hanno provato a superare il blocco, la tensione è esplosa e ci sono stati spintoni, urla e sono volate alcune manganellate.

Una ragazza ha riportato una ferita alla testa e anche un altro giovane sarebbe stato colpito: dopo i momenti concitati, la calma è tornata solo a tarda notte. Una delegazione sarà infatti ricevuta in prefettura per discutere del rinvio dell’inaugurazione del villaggio militare. Il corteo ha poi rinviato l’appuntamento a oggi, alle 18, nuovamente davanti al Politeama.