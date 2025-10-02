Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Flash mob «Luci sulla Palestina» anche negli ospedali siciliani

Flash mob «Luci sulla Palestina» anche negli ospedali siciliani

di

corteo pro palestina

Anche in Sicilia i sanitari partecipano al flash mob «Luci per la Palestina: 100 ospedali per Gaza» organizzato da Digiuno per Gaza e sanitari per Gaza, che avrà inizio davanti a tutti i 225 ospedali italiani coinvolti alle ore 21 e si aprirà in tutta Italia con uno stesso testo che verrà letto dal personale sanitario di ogni ospedale, in cui si affermano i motivi e lo spirito della mobilitazione.

Quindi si aprirà la commemorazione dei 1.677 operatori e operatrici sanitarie uccise a Gaza in due anni con la lettura, collettiva a staffetta tra le regioni, dei loro nomi.

In Sicilia partecipano all’iniziativa a Catania, il policlinico G. Rodolico, a Palermo l’ospedale Cervello, l'ospedale villa Sofia, l’Arnas Civico, l’ospedale civico di Partinico, il Policlinico P: Giaccone. A Ragusa l’ospedale Giovanni Paolo II, a Modica l’ospedale Maggiore Nino Baglieri, a Siracusa l’ospedale Umberto I, a Erice l’ospedale  Sant'Antonio Abate, ad Alcamo l’ospedale San Vito e Santo Spirito.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province