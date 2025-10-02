Addiopizzo insiste: «Pronti a sostenere chi non ce la fa più»

«Se si vuole imprimere una svolta decisiva per superare fenomeni di illegalità diffusa e di criminalità organizzata, occorre che la politica investa tempo, energia e risorse per risanare le profonde sacche di povertà e degrado che investono aree come quella della Noce». Parole che, nel messaggio di Addiopizzo, richiamano a un impegno per risanare i quartieri, altrimenti le estorsioni rischiano di restare una presenza costante, perché «non ci si può più affidare soltanto al lavoro di magistrati e forze dell’ordine», ma è necessario «creare un’alternativa sociale ed economica a Cosa nostra che nelle periferie, con le sue attività illecite, costituisce ormai un ammortizzatore sociale che assicura sopravvivenza».

L’analisi coincide con l’operazione che ha portato in carcere Giuseppe Frangiamore e Giovanni Montoro per avere tentato di imporre estorsioni alla Noce. Si tratta di due volti noti alle cronache giudiziarie: il primo era stato condannato in via definitiva nel 2020 per una tentata estorsione commessa «su mandato del reggente della Noce, Guglielmo Ficarra». Il complice, anche lui pregiudicato, è descritto nell’ordinanza «in rapporti con Giuseppe Romagnolo», ritenuto il successore di Ficarra alla guida del mandamento.