Palermo, tentano tre estorsioni alla Noce: due arrestati VIDEO

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di F.G. di anni 53 e M.G. di anni 35, accusati di tre tentativi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di altrettante attività imprenditoriali attive nel territorio storicamente controllato dalle famiglie che compongono il mandamento mafioso della Noce. Le indagini sono scattate dopo le denunce delle vittime. Alcuni dei denuncianti sono assistiti dall’associazione Addiopizzo.