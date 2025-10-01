Palermo, evacuato il reparto di Ginecologia del Civico per lo sversamento di una sostanza tossica

Dalle 18.00 circa di questo pomeriggio, alcune squadre di vigili del fuoco stanno intervenendo al reparto di Ginecologia dell'ospedale Civico di Palermo per uno sversamento di una sostanza tossica.

La sostanza, una miscela contenente formaldeide, si è sversata accidentalmente a causa della caduta del suo contenitore di circa 3,5 litri. Quattro persone, tra il personale paramedico del reparto, risultano essere entrate in contatto con la sostanza e sono state trasportate al pronto soccorso.

Il personale dei vigili del fuoco del nucleo NBCR avanzato regionale sta intervenendo per il recupero della sostanza e la bonifica dei locali. L'intero reparto di Ginecologia è stato evacuato per precauzione.