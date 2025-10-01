Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Maxi piantagione a Partinico, sequestrate 4 tonnellate di marijuana. Un arresto VIDEO

Camuffate in un uliveto c'erano 1.600 piante. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato profitti per 3 milioni di euro

di

Sequestrata una piantagione di marijuana a Partinico, nel Palermitano, e arrestato un uomo. L’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza. 1.600 le piante (circa 4 tonnellate) che crescevano in un uliveto. I militari hanno fatto irruzione in un casolare, dove hanno trovato 70 chili di cannabis e il necessario per la lavorazione e l’essicazione delle piante di canapa.
La sostanza ricavata dalle piante, se immessa sul mercato avrebbe fruttato profitti per 3 milioni di euro. I contatori dell’Enel erano stati manomessi consentendo un illecito consumo di energia per 250 mila euro.

L’uomo arrestato si trova ai domiciliari ed è accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che di furto aggravato di energia elettrica.

