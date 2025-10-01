Lidi balneari, la Italo Belga: «Mondello non è la spiaggia di Cosa nostra»

«Mondello non è la spiaggia di Cosa nostra. Prosegue la violenta e ingiustificata campagna denigratoria in pregiudizio. La Italo Belga, che direttamente e in piena autonomia gestisce la spiaggia di Mondello, respinge con fermezza le illazioni e le ricostruzioni capziose che nulla hanno a che fare con la realtà della società. Operiamo da sempre nel pieno rispetto delle leggi e con tutte le autorizzazioni necessarie». Così, in una nota, la società, che gestisce la spiaggia del borgo marinaro di Palermo.

«Abbiamo chiesto al prefetto - aggiunge la Italo Belga - un confronto formale e alla Regione e al Comune di Palermo l’apertura di un tavolo tecnico e di confronto, utile a chiarire ogni ipotetico dubbio e a condividere atti e documenti con le autorità competenti. Noi lavoriamo alla luce del sole. Il mandato conferito ai nostri legali serve al solo scopo di chiarire l’assoluta estraneità della società a qualsivoglia contesto criminale e di intervenire nelle sedi opportune contro accostamenti diffamatori».