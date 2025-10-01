La rissa a Sferracavallo, Lorefice: «Auspico un rinnovato impegno contro la violenza»

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, ha scritto al parroco di Sferracavallo, don Francesco, e all’intera comunità, dopo quanto accaduto nella borgata alla fine della processione per la festa dedicata ai santi Cosma e Damiano, con una rissa che ha provocato l’accoltellamento di un giovane, finito in ospedale, e un proiettile che ha sfiorato una ventunenne incinta.

«Non posso non prendere parte anche alla sofferenza che portate nel cuore a causa di chi ha voluto seminare violenza e prepotenza, terrore e indignazione in un giorno così gioioso e sacro - scrive Lorefice -. Siamo chiamati tutti a reagire con speranza: diciamo no ad ogni forma di sopruso e violenza e impegniamoci tutti, a cominciare dalle Istituzioni dello Stato e dalla nostra comunità parrocchiale, a umanizzare la nostra Città con un impegno di prossimità e di presenza sapiente e formativa tra le nuove generazioni. Diciamo no al falso valore del potere, dell’avere e del piacere smodato».