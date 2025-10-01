Auto dei carabinieri si ribalta sull'A20, tre feriti

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un’auto dei carabinieri si è ribaltata stamane sull’autostrada A20 Palermo-Messina, tra gli svincoli di Castelbuono e Cefalù. Uno dei tre militari a bordo è rimasto incastrato nella vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo. Feriti anche gli altri due militari. Intervenuti anche i sanitari del 118. I carabinieri stavano andando in servizio a Palermo. Tra le cause dell’incidente, l’asfalto bagnato dalla forte pioggia.

