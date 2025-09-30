Risse, spari e malamovida: il filo nero che lega Sferracavallo, Marinella e Zen

Sarebbero sempre i soliti. Il gruppetto di ragazzi che hanno messo sotto sopra il bar di Sferracavallo farebbero parte di un più ampio giro di giovani e giovanissimi che sarebbero dediti a furti di motocicli, batterie di monopattini, risse e malamovida.

Una costola di questo gruppo sarebbe quella che nella notte tra il 26 e il 27 aprile ha messo a ferro e fuoco Morreale, provocando la strage in cui sono morti Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo.

I ragazzi che hanno lanciato sedie e tavolini contro il barista in via Torretta durante la festa di San Cosma e Damiano avrebbero legami con Mattias Conti, Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, i tre accusati di concorso in strage per il far west esploso nella cittadina normanna. Gruppi e gruppetti che graviterebbero intorno a una più ristretta compagnia che allo Zen ha creato una nuova piazza di spaccio gestita da una famiglia da sempre dedita al business dei cavalli di ritorno.