Palermo, oro rubato riciclato dai boss: 33 condanne

Il tribunale di Palermo ha condannato 33 persone a pene comprese tra i 3 e i 24 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, ricilaggio, estorsione, false fatture e ricettazione. Le condanne più pensanti sono state inflitte a Francesco Luca e ai i figli Rosario e Vincenzo. Il processo nasce da una indagine della Finanza, coordinata dalla dda, che portò a 5 arresti e al sequestro di 5 imprese del settore del commercio dell’oro e di somme di denaro, oro, beni mobili registrati, immobili e aziende nella disponibilità di 27 indagati per 5 milioni.

L'inchiesta nacque da alcune segnalazioni di operazioni sospette e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che permisero di scoprire un maxi riciclaggio di oro messo in atto da una società palermitana che, sulla base delle direttive impartite dal mandamento mafioso di Porta Nuova a Palermo, avrebbe agito da collettore di grandi quantità del prezioso materiale raccolto da ladri, rapinatori e ricettatori.