Online il nuovo sito del Sistema Museale UniPa Heritage: «Un ponte digitale tra l’Ateneo, la città e il mondo»

«Con questo nuovo sito l’Ateneo compie un ulteriore passo verso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale – ha dichiarato il rettore Massimo Midiri – rendendolo accessibile e condivisibile con la città e con un pubblico sempre più internazionale. Non è una semplice mappa: è un sistema di scoperte, dove ciascuno può esplorare Palermo e UniPa in un unico percorso prima digitale e poi reale».

Il sito raccoglie oltre 300 pagine bilingue, corredate da immagini in alta risoluzione, virtual tour, gallerie multimediali e schede dedicate ai singoli musei e collezioni. La piattaforma è progettata per una navigazione semplice e coinvolgente, da smartphone e desktop, in linea con le linee guida AgID per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

O. Un unico accesso per esplorare musei, collezioni e luoghi storici dell’Università degli Studi di Palermo: è online il nuovo portale UniPa Heritage musei.unipa.it , presentato oggi allo Steri. Non solo una mappa, ma un vero e proprio ecosistema digitale che invita a scoprire il patrimonio accademico e cittadino con un linguaggio moderno e accessibile a tutti.

Per il presidente del Sistema Museale, Michelangelo Gruttadauria, «il nuovo sito non è solo una vetrina: è una piattaforma dinamica che connette musei e collezioni, favorendo conoscenza e fruizione. UniPa Heritage unisce tradizione e innovazione, rafforzando l’identità del nostro Ateneo e la sua missione di apertura e dialogo con la società».

Un plauso arriva anche dal Comune: «Patrimonio culturale e innovazione digitale sono un binomio imprescindibile – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura Pietro Cannella –. L’iniziativa di UniPa arricchisce il sistema museale cittadino con uno strumento di conoscenza e promozione che amplifica, anche oltre i confini locali, l’indice reputazionale del ‘sistema-Palermo’».

Un’identità digitale per Palermo

Con UniPa Heritage, il Sistema Museale non solo rafforza il suo ruolo di riferimento nella valorizzazione del patrimonio accademico, storico e artistico, ma si propone anche come strumento di promozione internazionale della cultura di Palermo. Una piattaforma dinamica e inclusiva che amplia i confini della fruizione e consolida il legame tra università, città e comunità globale.