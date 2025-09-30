Minacce di morte a Piraino e La Vardera, la vicinanza della Filca Cisl

«Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza all'imprenditore edile Giuseppe Piraino, che ha denunciato il pizzo e fatto arrestare alcuni mafiosi al Borgo Vecchio, e al deputato regionale Ismaele La Vardera per le vile minacce di cui sono state vittima. Siamo sicuri che proseguiranno nel loro impegno nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata senza lasciarsi intimidire». Lo ha dichiarato il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, intervenendo con una nota ufficiale.

D’Anca ha poi ricordato come il sindacato abbia sostenuto concretamente l’imprenditore: «La Filca già da tempo ha manifestato il proprio supporto all'imprenditore edile Piraino, anche nella sua battaglia all'interno di Edilcassa per il riconoscimento dei benefici per le vittime di estorsione, e lo abbiamo voluto invitare in occasione del nostro congresso alla Fondazione Falcone proprio per dare testimonianza concreta della nostra vicinanza».

Un impegno che, sottolinea il sindacalista, non può conoscere esitazioni: «La lotta alla mafia è una delle nostre priorità e va portata avanti senza se e senza ma, soprattutto in un settore come quello edile dove il rischio di infiltrazione mafiosa è molto alto. Gli imprenditori che trovano il coraggio di denunciare devono essere incoraggiati e supportati con leggi e nuove forme di aiuto che mantengano viva l’impresa e che tutelino i loro lavoratori, spesso vittime dei cavilli burocratici».