Gli spari durante la festa a Sferracavallo, i testimoni sentiti per ore

Sono andati avanti per ore gli interrogatori al commissariato di San Lorenzo per ricostruire la folle notte tra domenica e lunedì nel borgo palermitano di Sferracavallo, a Palermo, dove nel corso di una festa religiosa dedicata a San Cosma e Damiano è scoppiata una rissa davanti a un locale, con coltellate e spari. Uno dei feriti è è stato raggiunto al braccio da una coltellata: è il figlio del proprietario della macelleria crivellata da colpi d’arma da fuoco attorno alle 2.30.

Alcune case hanno aperto le porte per consentire a quanti fuggivano di trovare un riparo dai colpi d’arma da fuoco. Una ventunenne, incinta, è rimasta ferita di striscio da uno dei proiettili sparati contro la saracinesca della macelleria di via Caduti sul lavoro e sarà sentita in queste ore dagli agenti che hanno acquisito immagini video.