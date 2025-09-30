Emergenza abitativa a Palermo, assegnati gli immobili a quattro famiglie

Quattro immobili popolari sono stati consegnati oggi a famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa. Le abitazioni, che erano occupate abusivamente dopo il decesso dei legittimi proprietari, si trovano al Villaggio Santa Rosalia e Borgo Nuovo e sono state rilasciate bonariamente dopo l’intervento dell’unità operativa abitare sociale coordinata dall’assessore Ferrandelli e con la collaborazione della Polizia Municipale.

«Nel corso delle operazioni effettuate - si legge in una nota dell’assessorato -, tra l’altro - con il supporto delle bodycam della polizia municipale, sono stati censiti mobili ed effetti personali che saranno trasferiti presso i magazzini comunali».

«Con questa nuova operazione - ha detto l’assessore Ferrandelli, - trovano sistemazione, dopo anni di sofferenza, altre quattro famiglie. Così, continuiamo a lanciare un messaggio ai nostri concittadini invitandoli a non cedere a scorciatoie che purtroppo hanno corto respiro e a procedere invece nel rispetto delle istanze e del regolamenti che li garantiscono».