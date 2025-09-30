Dosi di crack nascoste in due pietre, arrestato un ventenne a Palermo

I «falchi» della squadra mobile di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 20 anni (R.C. le sue iniziali), per detenzione ai fini di spaccio di droga del tipo crack.

Il giovane era stato fermato allo Sperone, in via Sacco e Vanzetti, a bordo di un monopattino. Nel corso del controllo aveva ammesso di avere la sostanza stupefacente. In particolare, il ventenne era in possesso di due finte pietre ornamentali, all’interno delle quali erano ricavati due piccoli spazi “segreti”.

I poliziotti hanno così scoperto che all’interno erano state nascoste 34 dosi di crack singolarmente confezionate e pronte per essere cedute. La droga veniva quindi sequestrata, sottoposta a narcotest e risultata di peso pari a 7,5 grammi complessivi.

Il provvedimento è stato convalidato e a R.C.è stato applicato l’obbligo di dimora unito all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tutti i giorni della settimana.