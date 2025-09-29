Spari e caos alla festa di Sferracavallo: una donna incinta ferita da un colpo di pistola VIDEO

Una donna incinta è rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco che l'ha colpita di striscio durante una rissa a Sferracavallo. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte tra domenica e lunedì (29 settembre) durante una rissa scoppiata nel corso della tradizionale processione in onore dei Santi Cosma e Damiano, patroni di Sferracavallo, borgata marinara alle porte di Palermo.

Intorno all’una, in via Torretta, una lite ha generato il caos tra le centinaia di fedeli accorsi per i festeggiamenti. Si sarebbero uditi spari, poi il fuggi fuggi generale. Sono intervenute diverse auto della polizia che hanno cercato di riportare l’ordine e consentito il rientro in chiesa della vara con i santi.