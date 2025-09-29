Palermo, minacce di morte al deputato La Vardera e all'imprenditore Piraino

Il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha presentato una denuncia alla polizia dopo la minaccia ricevuta con un messaggio inviato ieri all’imprenditore Giuseppe Piraino, imprenditore di Palermo che ha denunciato il pizzo e fatto arrestare alcuni mafiosi di Borgo Vecchio

«Tu e quel pezzo di m... di La Vardera dovete morire» è testo del messaggio. «Ancora una volta, per l’ennesima volta. Minacce che si aggiungono alle svariate subite negli ultimi mesi con una escalation che non è più tollerabile - dice La Vardera - Non saranno questi messaggi a fermarmi. Non mi arrendo nonostante sia stanco di fare entra ed esci dalla polizia».