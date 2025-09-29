Palermo, la rissa e gli spari: fuggi-fuggi alla festa patronale di Sferracavallo

La festa dei Santissimi Cosma e Damiano a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, finisce con scene di panico e il fuggi-fuggi di migliaia di persone. Intorno all’una di stanotte (29 settembre), quando la vara stava per arrivare nella chiesa parrocchiale che prende il nome dai santi, nella zona della piazza, vicino alle giostre per i bambini, sarebbe scoppiata una rissa. Nel giro di pochi secondi si è sparsa la notizia della violenza e il rumore di presunti spari che sarebbero stati avvertiti da alcuni presenti hanno gettato nel panico le migliaia di persone presenti. Chi era riuscito a trovare posto vicino all’ingresso della chiesa si è visto travolto da una marea umana impazzita, che dalla via Torretta si è riversata su via Piazzetta Sferracavallo in cerca di vie di fuga.

Secondo alcune testimonianze, la rissa, inizialmente esplosa vicino alle giostre, si sarebbe spostata nella vicina via Piazza Marina di Sferracavallo: lì sarebbero stati avvertiti nuovi colpi di arma da fuoco e sarebbero saltati fuori anche dei coltelli.