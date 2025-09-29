Palermo, Inzaghi: i nostri tifosi sono un'arma in più contro il Venezia

«Gomes e Augello non prenderanno parte all’allenamento di oggi. Per il primo pensiamo siano solo crampi, il secondo ha avuto una piccola distorsione. Saranno valutati entrambi domani. Diakité, invece, è recuperato». Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia della gara in programma alle 20.30 al Renzo Barbera contro il Venezia, valida per la sesta giornata del campionato di serie B.

«Siamo consapevoli dell’importanza della partita, ma la Coppa Italia ha dimostrato che abbiamo 20 titolari - ha proseguito -. Cinque partite sono poche per dare un giudizio sul campionato delle retrocesse. Il Venezia ha mantenuto molti giocatori della Serie A ed ha un allenatore vincente come Stroppa. Per noi sarà un bel test, avremo il grande vantaggio di giocare davanti a 30mila tifosi e questa è la cosa più importante».