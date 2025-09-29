Mondello, parte la riqualificazione della piazza: ecco il nuovo volto

«Con la consegna dei lavori nella piazza di Mondello, l’amministrazione mantiene un nuovo impegno per la borgata - dichiara il sindaco Roberto Lagalla -. In un periodo in cui è ancora massiccia la presenza, non solo di cittadini, di visitatori, l’amministrazione ha voluto che si iniziasse con il cuore della piazza, in modo da non chiudere i flussi della circolazione lungo le bretelle laterali e per tutelare il lavoro delle attività commerciali nel periodo di maggiore impegno turistico. Oggi partiamo e di questo ringrazio gli assessorati della Rigenerazione urbana e delle Opere pubbliche e i rispettivi uffici che, nell’arco di circa 24 mesi porteranno a termine un’opera attesa per la città».

L’intervento, il cui obiettivo è quello di consentire una migliore fruibilità della borgata marinara non solo a residenti, turisti e cittadini, ma anche alle attività commerciali, interesserà l’intera piazza, con la realizzazione di una nuova pavimentazione e la riqualificazione della fontana.

«Con la consegna dei lavori all’impresa e l’impianto del cantiere - afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta - inizia la riqualificazione della piazza di Mondello. Un progetto importante che ha trovato la condivisione costante con la Soprintendenza e con residenti e commercianti per pervenire a un buon progetto di pavimentazione, illuminazione e riqualificazione della fontana, e per minimizzare gli impatti negativi per le attività commerciali durante i lavori. Ringrazio i miei uffici, il RUP, i progettisti, il direttore dei lavori, il dirigente della rigenerazione urbana, l’impresa e tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto per il lavoro quotidiano finora svolto e per l’accuratezza con cui svolgeranno e seguiranno i lavori».

L’Assessorato dell’Urbanistica e della Rigenerazione urbana, della Mobilità e del Centro Storico seguirà le opere congiuntamente alla Soprintendenza ai BB. CC. e Paesaggisti per l’alta sorveglianza rilevate le caratteristiche storiche e paesaggistiche della piazza oggetto d’intervento di riqualificazione.